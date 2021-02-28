Erkek babası oluyor

İlk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan İbrahim Büyükak, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Nurdan Beşenler ve İbrahim Büyükak çifti, bebeklerinin ultrason fotoğrafını yayımlayarak erkek çocukları olacağını müjdeledi. 5 aylık hamile olan Nurdan Beşenler ise yaptığı açıklamayla sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.