28 Şubat 2021 Pazar 10:36:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 13:49:00
Erkek babası oluyor
İlk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan İbrahim Büyükak, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
İlk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan İbrahim Büyükak, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Nurdan Beşenler ve İbrahim Büyükak çifti, bebeklerinin ultrason fotoğrafını yayımlayarak erkek çocukları olacağını müjdeledi. 5 aylık hamile olan Nurdan Beşenler ise yaptığı açıklamayla sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.