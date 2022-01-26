Eren'i annesinden dinledim

TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmine Eskişehir'de özel gösterim yapıldı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde gerçekleşen gösterim sonrası oyuncular kamera karşısına geçti. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü canlandıran Mutlunur Lafçı, "Eren'in ablası Yeter bana şive koçluğu yaptı. Aileyle tanıştım, onlarla çok vakit geçirdim. Biz hep Eren'in kabristanının önünden geçerek sete gittik. Bu bizi çok zorladı. Ben sete girmeden çekilecek sahnenin hikayesini Eren'in annesi Ayşe Bülbül'den dinledim" dedi.