Erçel'i duygulandıran anne sorusu

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, Instagram hesabında soru-cevap yaptı. Aylin Mavi adında kızı olan Erçel, bir takipçisinin, "Annesiz yokken evlat büyütmek çok zor olmalı. Bu eksikliği güçlü bir şekilde kapatmakla gurur duyuyor musun?" sorusuna duygusal bir yanıt verdi. Erçel, "Düşündüğünüzden de zormuş. Bu dönem yanımda olmasını çok isterdim" diyerek paylaşımına annesi Aylin Erçel'in vesikalık fotoğrafını da koyması dikkatlerden kaçmadı. Hande-Gamze Erçel kardeşlerin anneleri Aylin Erçel (48), 2019 yılının ocak ayında kanser tedavisi gördüğü sırada hayata gözlerini yummuştu.