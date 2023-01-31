Erbil'e organlarımı vermek isterdim

Oyuncu Çiğdem Tunç, şovmen Mehmet Ali Erbil'in 3 yıl önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldığında yaşadıklarını anlattı. Tunç, katıldığı bir programda şovmenin kaçış sendorumuyla mücadele ettiği dönemde donör olmak istediğini söyledi. Tunç, "Mehmet Ali'yi kaybetmekten korkuyordum. Günlerce kapısından bekledim. Doktorlara Mehmet Ali, iyi olacaksa benim organlarımı ona nakledin onun için donör olmak istiyorum dedim. Doktorlar bunu kabul etse seve seve için can vermeye hazırdım" dedi.