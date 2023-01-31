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31 Ocak 2023 Salı 12:00:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 12:00:00

Erbil'e organlarımı vermek isterdim

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Oyuncu Çiğdem Tunç, şovmen Mehmet Ali Erbil'in 3 yıl önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldığında yaşadıklarını anlattı.

Oyuncu Çiğdem Tunç, şovmen Mehmet Ali Erbil'in 3 yıl önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldığında yaşadıklarını anlattı. Tunç, katıldığı bir programda şovmenin kaçış sendorumuyla mücadele ettiği dönemde donör olmak istediğini söyledi. Tunç, "Mehmet Ali'yi kaybetmekten korkuyordum. Günlerce kapısından bekledim. Doktorlara Mehmet Ali, iyi olacaksa benim organlarımı ona nakledin onun için donör olmak istiyorum dedim. Doktorlar bunu kabul etse seve seve için can vermeye hazırdım" dedi.

Etiketler : Erbil Çiğdem Tunç Mehmet Ali Erbil
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