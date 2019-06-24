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24 Haziran 2019 13:01 | Pazartesi

Enis Fosforoğlu kimdir? Enis Fosforoğlu biyografisi sizlerle!

Enis Fosforoğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Enis Fosforoğlu biyografisi haberimizin içerisinde yer alıyor. Sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu, Cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Büyükada’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fosforoğlu, bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Fosforoğlu’nu cenazesi, yapılan törenin ardından öğle namazını müteakip Moda Camii’nden defnedilecek. Enis Fosforoğlu'na dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.İşte Enis Fosforoğlu'nun bilinmeyenleri...

Enis Fosforoğlu kimdir? Enis Fosforoğlu biyografisi merak ediliyor. Sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu, cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayata gözlerini kapadı. Sanatçı için bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde bir anma töreni yapılıyor. Fosforoğlu’nu cenazesi, yapılan törenin ardından öğle namazını müteakip Moda Camii’nden defnedilecek. Sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu'nun hayatına dair merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm bilinmeyenleri ile Enis Fosforoğlu... 

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?
Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası oyuncu Renan Fosforoğlu, annesi Mualla Fırat'dır. Babası Renan Fosforoğlu'nun ilk eşi Muazzez Arçay eski sinema sanatçısı, ondan olan oğlu oyuncu Ferdi Merter ile kardeştir.

Enis Fosforoğlu, 1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, 1980 yılında kendi adına Kadıköy'de tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu.

Sinema ve dizi filmlerde de oynayan Enis Fosforoğlu, senaryo yazmakta ve yönetmenlik yapmaktadır.

Mankenlik yapmış olan Serda Fosforoğlu ile evli olan Enis Fosforoğlu, eşini kanser yüzünden 1 Kasım 2001 tarihinde kaybetti. Seren (d.1976) ve Eren (d.1980) adında bir oğlu, bir kızı vardır. Kızı Seren Fosforoğlu da tiyatrocudur.

Ödülleri :
1981 - En yi yönetmen ödülü
1989 - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Jüri özel ödülü
1999 – Lions, İletişim Ödülü

Filmleri ve Dizileri :
2014 - Pek Yakında (Enis Fosforoğlu) (Sinema Filmi)
2009 - Bir Bulut Olsam (TV Dizisi)
2008 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)
2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm (Sinema Filmi)
2009 - Arka Sokaklar (4. Sezon ) (TV Dizisi)
2004 - Mavi Kolye (Faidar) (TV Dizisi)
2003 - Keloğlan (Aksakallı Dede) (TV Dizisi)
2003 - Hırçın Menekşe (TV Dizisi)
2001 - Sultan (TV Dizisi)
2001 - Mutluyüz Ailesi (TV Dizisi) (Oyuncu, yönetmen ve senarist)
2000 - Şeytan Sofrası (TV Filmi)
2000 - İmparator (TV Dizisi)
1999 - Şükran Büfe (Coşkun Baba) (TV Dizisi)
1997 - Sevimli Dostlar (TV Filmi)
1989 - Bana Göz Kulak Ol (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
1986 - Namus Düşmanı (Sinema Filmi)
1985 - Şaban Pabucu Yarım (Sinema Filmi)
1985 - Ya Ya Ya Şa Şa Şa (Sinema Filmi)
1983 - En Büyük Yumruk (Cemilin Adamı) (Sinema Filmi)
1983 - Aptal Kahraman (Sinema Filmi)
1979 - Ne Olacak Şimdi (Sinema Filmi)
1979 - Dokunmayın Şabanıma (Polis) (Sinema Filmi)
1978 - Çaresiz (Sinema Filmi)
1978 - Zor Oyunu Bozar (Sinema Filmi)
1978 - Sultan (Sinema Filmi)
1978 - Seven Unutmaz (Kenan) (Sinema Filmi)
1978 - Batan Güneş (Sinema Filmi)
1977 - Derbeder (Tarık) (Sinema Filmi)
1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor (Sinema Filmi)
1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Sinema Filmi)
1974 - Uyanık Kardeşler (Erkan'ın Arkadaşı) (Sinema Filmi)
1974 - Sezercik Küçük Mücahit (Kontame Veli) (Sinema Filmi)
1974 - Dertler Benim Olsun (Sinema Filmi)
1974 - Boşver Arkadaş (Ferit'in Arkadaşı) (Sinema Filmi)
1971 - Mavi Eşarp (Turgut) (Sinema Filmi)
1971 - Asya'nın Tek Atlısı Baybars (Seslendirme) (Sinema Filmi)
1970 - Zeyno (Davut) (Sinema Filmi)
1970 - Herkesin Sevgilisi (Sinema Filmi)

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