Enerjik hamile

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan şarkıcı Atiye, 35. Uşak Sivaslı Çilek Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Atiye, konserinde 'Budur', 'Salla', 'Aşkistan', 'Ya Habibi', 'Soygun Var' ve 'Salla' gibi şarkılarını seslendirdi. Atiye, sahnede kendisine eşlik eden 7 kadın ve 3 erkekten oluşan, müzisyen ve dansçılarıyla birlikte hamile olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini ve sahne almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

