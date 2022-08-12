Emziremeyeceğim diye korktum

Dijitalde yayınlanan 'Aşk 101' dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Selahattin Paşalı ve Lara Tümer çifti geçtiğimiz ay kızları Pera'yı kucaklarına almıştı. Tümer, doğumdan sonra geçirdiği zor günleri anlattı. Tümer, "Ne zor şeymiş emzirmek ve emzirmeyi öğrenmek. Ağlamaktan helak olmuştum 'Onu besleyemeyeceğim' diye. 'Yapamıyorum' diye kendimi yerken mastit olma yolunda gidiyordum 'Ben yapabilirim ve yapacağım' dedim ve sakin bir ruh halimle deneyip başardım" dedi.