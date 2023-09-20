Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Daha önce 'nafaka' sebebiyle mahkemelik olan eski eşler Emina Jahovic ile Mustafa Sandal yine karşı karşıya geldi. Jahovic, Sandal'a araç kiralama yükümlülüğüne aykırı davrandığı iddiasıyla 654 bin 277 liralık dava açtı. Jahovic, Sandal'ın boşanma protokolündeki araç teslim borcuna ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürdü. Jahovic, eski eşinin icra inkar tazminatına hükmedilmesini istedi. Neslihan KESKİN





