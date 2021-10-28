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28 Ekim 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 17:00:00

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!

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Bir haftadır ultra lüks yatıyla Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi tur yapan Bill Gates'in Marmaris'te 'Emel Sayın Koyu' olarak bilinen İnbükü Koyu'na uğradığı iddia edildi.

Bir haftadır ultra lüks yatıyla Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi tur yapan Bill Gates'in Marmaris'te 'Emel Sayın Koyu' olarak bilinen İnbükü Koyu'na uğradığı iddia edildi. Usta sanatçı Emel Sayın da sosyal medya sayfasında konuyla ilgili bir haberin kupürünü paylaşıp, "Hiç aklından bile geçirme Bill. Satılık değil" şeklinde espri yaptı.

Ender TÜRKKAN


Etiketler : Emel Sayın Ege ve Akdeniz kıyıları Emel Sayın Koyu Marmarisi
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