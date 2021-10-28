Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!

Bir haftadır ultra lüks yatıyla Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi tur yapan Bill Gates'in Marmaris'te 'Emel Sayın Koyu' olarak bilinen İnbükü Koyu'na uğradığı iddia edildi. Usta sanatçı Emel Sayın da sosyal medya sayfasında konuyla ilgili bir haberin kupürünü paylaşıp, "Hiç aklından bile geçirme Bill. Satılık değil" şeklinde espri yaptı.

Ender TÜRKKAN





