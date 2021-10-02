"Mali tuhaf açıklamalar yapıyor"

Yaşadığı zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, katıldığı televizyon programında bir dönem Emel Sayın ile aşk yaşadıklarını açıklayarak, herkesi şaşırtmıştı. 2001-2002 yıllarında 'Aşkım Aşkım' dizisinde Sayın'la birlikte rol alan Erbil, "Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam'' demişti. Erbil'in açıklamaları karşısında tüm gözlerin çevrildiği Emel Sayın ilk kez konuştı. Magazinsortie adlı siteye açıklama yapan Sayın, ''Bu aşktan benim neden haberim yok'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Sanatçı ardından ''Ben Mehmet Ali'ye sorarım. Ne oldu Mehmet Ali'ye, son zamanlarda tuhaf açıklamalar yapıyor. Çok şaşırdım'' dedi.

