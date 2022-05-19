VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güzellik buluşması
‘Emanet' dizisinde yer almayacak
Sporcu Hande
Evlendiler
ABD'de benzin fiyatı tarihi rekoru kırdı
BALIKESİR TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR
Çok güzel bir duygu
İlk kez tarhana çorbası içtim
Tilki, Times meydanında
Tarihi Rotalar her cumartesi TV4'te
Türkiye'nin yeni gemisi Doğu Akdeniz'de sondaja başlıyor
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki!
Tarihi filmde sete paydos!
Meryem yine Cannes'da
Caner'e karşı ön yargılıydım
Rüşvet skandalı derinleşiyor...
Maaş ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda
Cevizin kendi kadar suyu da yararlı
Havuz sezonu açıldı, uzmanlar uyarıyor: En riskli grup 5 yaş altında olanlar
ALTINMÜHÜR ÇAYINI 10 GÜNDEN FAZLA İÇMEYİN
Ömer Kokal'ın sunumuyla Tarihi Rotalar; 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren tv 4'te başlıyor
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin tüm sorunlarını çözebiliriz
Manisa'da kayıp ikizlerden acı haber
19 Mayıs 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 14:30:00

‘Emanet' dizisinde yer almayacak

ABONE OL

'Emanet' adlı dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun avukatı, ayrılık iddialarına yanıt verdi.

'Emanet' adlı dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun avukatı, ayrılık iddialarına yanıt verdi. Karamel Yapım, oyuncunun sözleşmeye aykırı davranarak sezon finali çekimlerine katılmadığını söyleyip yasal yollara başvuracaklarını belirtmişti. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Türkoğlu ise diziden ayrılma sebebini mobbing olarak açıkladı. Yapılan açıklamada "Müvekkilimi adeta bir köle addedip ve müvekkilime imzalattığı sözleşmeyi de ısrarla gizleyerek, her türlü mobbingi uygulayabileceğini sanan, her türlü hakaret, tehdit ve baskıyı rağmen müvekkilimin kendisine bağlı çalışmak zorunda olduğunu düşünen yapımcı, bu yaşananlar sebebiyle bugün itibariyle sözleşmenin haklı olarak fesih edildiği ve dizinin 3'üncü sezonunda yer almayacağı bildirilmek zorunda kalınmıştır" denildi.

Etiketler : emanet sıla türkoğlu karamel yapım
İyilik'in Çiçek'i

İyilik'in Çiçek'i
Yüzüğü fotoşopla sakladı

Yüzüğü fotoşopla sakladı
Hız tutkunları bir arada

Hız tutkunları bir arada
Çekime baba ziyareti

Çekime baba ziyareti
Dizilerde oynayanlar oyuncu değil

Dizilerde oynayanlar oyuncu değil
3 yılda 4. ayrılık

3 yılda 4. ayrılık
Aşıklar şehrinde evet!

Aşıklar şehrinde evet!
Gelin adayı benzetmesi

Gelin adayı benzetmesi
Çocuk festivali

Çocuk festivali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX