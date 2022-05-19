‘Emanet' dizisinde yer almayacak

'Emanet' adlı dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun avukatı, ayrılık iddialarına yanıt verdi. Karamel Yapım, oyuncunun sözleşmeye aykırı davranarak sezon finali çekimlerine katılmadığını söyleyip yasal yollara başvuracaklarını belirtmişti. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Türkoğlu ise diziden ayrılma sebebini mobbing olarak açıkladı. Yapılan açıklamada "Müvekkilimi adeta bir köle addedip ve müvekkilime imzalattığı sözleşmeyi de ısrarla gizleyerek, her türlü mobbingi uygulayabileceğini sanan, her türlü hakaret, tehdit ve baskıyı rağmen müvekkilimin kendisine bağlı çalışmak zorunda olduğunu düşünen yapımcı, bu yaşananlar sebebiyle bugün itibariyle sözleşmenin haklı olarak fesih edildiği ve dizinin 3'üncü sezonunda yer almayacağı bildirilmek zorunda kalınmıştır" denildi.

