Ekranların yeni ikilisi

Canan Ergüder, Songül Öden, Kubilay Aka ve Timur Acar'ın oynadığı 'Oğlum' dizisinin hazırlıkları sürüyor. Dizide Songül Öden'in hayat verdiği Zeynep'in de eşi olan Tuğrul'u son olarak Baraj dizisinde rol alan Feyyaz Duman canlandıracak. Yapım iki çocuğun dramatik hikâyesinin etrafında yaşanan olayları konu ediyor.

