Ekranları özledim

Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ofisini Avrupa yakasından Anadolu yakasına taşımaya karar verdiğini ve ofis baktığını belirten Sayışman, "Ev Anadolu yakasında. Her gün git gel zamanım yolda geçiyor. O yüzden yeni ofis arayışına girdim" dedi. Uzun bir süredir televizyonda yer almayan Sayışman, son dönemde iş hayatına ağırlık verdiğini açıkladı. Ekranları özlediğini ifade eden oyuncu, ''İçime sinen ilk güzel projede ekranda olmak istiyorum'' dedi.