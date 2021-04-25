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25 Nisan 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 12:00:00

Ekranda bu kez asık surat

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'Camdaki Kız' dizisinin oyuncuları Enis Arıkan ile Feyyza Şerifoğlu, Cihangir'deki sette görüntülendi.

'Camdaki Kız' dizisinin oyuncuları Enis Arıkan ile Feyyza Şerifoğlu, Cihangir'deki sette görüntülendi. Yemek molasında konuşan Enis Arıkan, canlandırdığı sert karakter 'Muzo' yüzünden izleyicilerinden tepki almaya başladı. Sürekli komediyle ekranda olduğu için seyircinin bu rolü garipsediğinden bahseden Arıkan, ''İlk başta garipsediler. Dört yıl konservatuar okudum bunları da yapmak gerekiyor" dedi.

Etiketler : Camdaki Kız Enis Arıkan Feyyza Şerifoğlu
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