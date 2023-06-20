Ekrana dönüyorum

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20 Haziran 2023 Salı 17:40:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 17:40:00

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Oya Başar, önceki gün Aqua Florya Avm'de tek başına objektiflere takıldı.

Oyuncu Oya Başar, önceki gün Aqua Florya Avm'de tek başına objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla birlikte buluşan Başar'ın keyfi yerindeydi. Başar, uzun bir süredir ara verdiği ekranlara 'Yaz Şarkısı' dizisiyle son veriyor. Yeni sezonda ekrana gelecek olan projesi hakkında Başar, "Yakın zamanda tekrardan güzel bir proje ile televizyon ekranlarına döneceğim, umarım izleyicilerimizden güzel dönüşler alırız" dedi.

Etiketler : oyuncu oya başar yaz şarkısı
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