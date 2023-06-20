Ekrana dönüyorum

Oyuncu Oya Başar, önceki gün Aqua Florya Avm'de tek başına objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla birlikte buluşan Başar'ın keyfi yerindeydi. Başar, uzun bir süredir ara verdiği ekranlara 'Yaz Şarkısı' dizisiyle son veriyor. Yeni sezonda ekrana gelecek olan projesi hakkında Başar, "Yakın zamanda tekrardan güzel bir proje ile televizyon ekranlarına döneceğim, umarım izleyicilerimizden güzel dönüşler alırız" dedi.