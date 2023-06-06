Ekrana dönüyor

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın yeni projesi belli oldu. Bir süredir ekranlardan uzak duran Savaş, başrollerini Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı 'Dilek Taşı' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Pastel Film imzalı proje 1980'li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturacak. Yapımın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Hazırlık çalışmaları devam eden dizinin çekimleri yakın zamanda başlayacak.