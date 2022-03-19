VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale Köprüsü mühendislerine Başkan Erdoğan sürprizi
Bakan Nebati açıkladı: Göstergeler iyi
Gençler Çanakkale Zaferi'ni unutmadı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan FETÖ ile mücadele açıklaması
Geleceğin petrolünde devrim! Çığır açacak
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım
CHP, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı
Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda
Huzurevleri 14 bin 535 ‘çınar'ın yuvası
Dünyanın en çok uyuyan ülkesi: Yeni Zelanda
Nikah öncesi single
Herkes müziğini düzgün yapsın
Ekrana dönüyor
2 ayda bir tekli çıkarıyor
Aleyna'dan ‘Bergen' hamlesi
Kalbinin efendisi
8 yıllık evlilik bitti
Kardan adam pozu
Ezgi Bieber!
Sanat tarihi profesörü olurdum
Günde 100 telden fazla saç dökülmesi normal değil
Sebzeyi ve suyu az tüketmek kolon kanserini tetikliyor
Koronavirüs 'sinir sistemini' de vuruyor
Uzman Astrolog Barış Özkırış Haftalık Burç Yorumları 19 Mart 2022
19 Mart 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 13:30:00

Ekrana dönüyor

ABONE OL

Eski manken Tuğba Altıntop setlere geri dönüyor. 'Şaşkın Demokrat' adlı oyunda tiyatroseverlerin karşısına çıkan Altıntop, beyazperdeye göz kırptı.

Eski manken Tuğba Altıntop setlere geri dönüyor. 'Şaşkın Demokrat' adlı oyunda tiyatroseverlerin karşısına çıkan Altıntop, beyazperdeye göz kırptı. Altıntop, çekimleri yaz aylarında başlanacak olan bir filme dahil oldu. Hazırlıkları devam eden yapımda oyuncu, canlandıracağı karakter hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Etiketler : tuğba altıntop şaşkın demokrat tiyatro
Bu kez sus pus

Bu kez sus pus
Filme düğün engeli

Filme düğün engeli
Otobüs şoförü olacak

Otobüs şoförü olacak
İftar yemekleri Pelin'den

İftar yemekleri Pelin'den
Genç oyuncular karavanlarından çıkmıyor

Genç oyuncular karavanlarından çıkmıyor
Ailecek tatil

Ailecek tatil
Mayısta gelin olacak

Mayısta gelin olacak
Yüzüğünü sakladı

Yüzüğünü sakladı
Baba kriz

Baba kriz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER