Ekrana dönüyor

Eski manken Tuğba Altıntop setlere geri dönüyor. 'Şaşkın Demokrat' adlı oyunda tiyatroseverlerin karşısına çıkan Altıntop, beyazperdeye göz kırptı. Altıntop, çekimleri yaz aylarında başlanacak olan bir filme dahil oldu. Hazırlıkları devam eden yapımda oyuncu, canlandıracağı karakter hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

