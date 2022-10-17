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17 Ekim 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 10:00:00

Eğlenceli şarkı yapmam

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Cem Adrian, YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik alanında şarkılarını seslendirdi.

Cem Adrian, YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik alanında şarkılarını seslendirdi. Ormanın içinde doğayla baş başa bir atmosferde gerçekleşen konsere Cem Adrian kırmızı paltosuyla çıktı. Şarkılarını böyle bir ortamda söylemekten son derece mutlu olduğunu belirten Adrian, hayranlarının gösterdiği büyük ilgiye "siz delisiniz" diyerek şaşkınlığını gösterdi. Dillerden düşmeyen türküleri de sevenleriyle birlikte seslendiren Adrian, "Ben türkü söylemeyi çok seviyorum. Her konserimde de söyleyeceğim. Hiç eğlenceli şarkım olmadı, olmayacak'' dedi.

Etiketler : Eğlenceli şarkı yapmam Cem Adrian YBY - Yeni Bir Yaşam
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