Ege'de konser rüzgarı

Sevilen sanatçılar ve oyuncular yaz boyunca D-Marin Turgutreis içinde olan Maximiles Black Turgutreis Arena'da sevenleriyle buluşacak. 19 Temmuz'da Serkan Keskin'in Cimri oyunuyla başlayacak olan etkinlik serisi 26 Ağustos'ta Emma Shaplin ile sona erecek. Yaz boyunca 16 etkinliğin yer alacağı programlarda Mor ve Ötesi, Yasmin Levy, Karsu, Goran Bregovic, Büyük Ev Ablukada, Buika, Evgeny Grinko, Alessandro Safina, Gökhan Türkmen, Gülşen, Monica Molina, Emma Shaplin sahne alırken, Deli Bayramı, Dirmit ve Zengin mutfağı oyunları sergilenecek.