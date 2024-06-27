Efes ve Aspendos'ta Yalın zamanı

Geçtiğimiz ay Beşiktaş Stadyumu'nda 40 bin kişiye konser deneyimi yaşatan Yalın, bu kez Efes ve Aspendos'ta sevenleriyle buluşuyor. Yalın, en sevilen şarkılarını 19-20 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da, 14 Ağustos'ta ise antik Yunan ve Anadolu kültürlerinin mozaiğini barındıran Aspendos Antik Tiyatro'da seslendirecek. Yalın, antik tiyatronun büyülü atmosferinde misafirlerini ağırlayacak.