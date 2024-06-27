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27 Haziran 2024 Perşembe 22:40:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 22:40:00

Efes ve Aspendos'ta Yalın zamanı

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Müzisyen Yalın, kariyerinin 20. yıl etkinliklerine 'Bir Büyülü Gece' isimli konseptiyle devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Beşiktaş Stadyumu'nda 40 bin kişiye konser deneyimi yaşatan Yalın, bu kez Efes ve Aspendos'ta sevenleriyle buluşuyor. Yalın, en sevilen şarkılarını 19-20 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da, 14 Ağustos'ta ise antik Yunan ve Anadolu kültürlerinin mozaiğini barındıran Aspendos Antik Tiyatro'da seslendirecek. Yalın, antik tiyatronun büyülü atmosferinde misafirlerini ağırlayacak.

Etiketler : Yalın Konser Efes
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