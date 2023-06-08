Efe'li poz

Başrolünde yer aldığı 'Aile' dizisi final yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte soluğu Barcelona'da aldı. Tatlıtuğ Ailesi, İspanya'da romantik bir tatil yapıyor. Dizer, tatilde Kurt Efe ile çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken, oğullarının yüzünü göstermekten kaçındı. Dizer'in takipçileri Kurt Efe'nin sarı saçlarını babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetti.