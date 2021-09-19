Ece yine mutsuz

Geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ayrıldığı iddia edildi. Sunucu sosyal medya profilindeki Mahmutyazıcıoğlu soyadını sildi. Birlikte çekildikleri resimleri de instagram'dan kaldıran Erken, eşini de takipten çıktı. Haberler karşısında sessiz kalan çiftten Erken, oğlu Eymen ile tatile çıkarken, Mahmutyazıcıoğlu ise Instagram hesabını kapattı.