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Ece yine mutsuz
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19 Eylül 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 18:30:00

Ece yine mutsuz

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Geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ayrıldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ayrıldığı iddia edildi. Sunucu sosyal medya profilindeki Mahmutyazıcıoğlu soyadını sildi. Birlikte çekildikleri resimleri de instagram'dan kaldıran Erken, eşini de takipten çıktı. Haberler karşısında sessiz kalan çiftten Erken, oğlu Eymen ile tatile çıkarken, Mahmutyazıcıoğlu ise Instagram hesabını kapattı.

Etiketler : Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu instagram
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