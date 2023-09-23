Ebru'ya Nasip Değilmiş!





Özcan Deniz'in seslendirdiği 'Nasip Değilmiş' şarkısıyla ilgili parçanın söz yazarı Günay Çoban'dan yıllar sonra açıklama geldi. Günay Çoban şarkının aslında Ebru Gündeş için hazırlandığını ancak Gündeş'in özel sebeplerden dolayı şarkıyı okumaktan vazgeçtiğini söyledi. Çoban, ''Niran Ünsal ile şarkıyı Ebru Gündeş'e yapmıştık. Bir gün Niran sıfır enstrüman şarkıyı okurken Ebru Hanım çok ağladı ve üst üste 3 kez söyletti. Sonra bazı özel sebeplerden okumaktan vazgeçti. Ebru Gündeş'e niyet, Özcan Deniz'e kısmet bir şarkıdır'' dedi.