Duygusal konser

Şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel 10 yaşında ilk kez babasıyla geldiği sinemanın salonunda konser verince duygusal anlar yaşadı. Hünel, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Grand Pera sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. İki sene önce ekim ayında Kovid-19'dan dolayı kaybettiği babası Fevzi Hünel ile birlikte küçükken geldikleri sinema salonunda yıllar sonra konser veren şarkıcı, "Bugün burada babamla ilk kez geldiğim sinemanın sahnesinde konser veriyor olmak beni çok duygulandırdı. Eminim o da bir yerlerden beni izliyor ve hissediyordur" diyerek gözyaşlarını tutamadı.