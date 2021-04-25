Duygu'da değişim zamanı

Çağatay Ulusoy ile olan birlikteliğiyle magazin gündeminde yer alan oyuncu Duygu Sarışın, önceki gün radikal bir değişime gitti. Duygu Sarışın, uzun olan saçlarını kısacık kestirerek kahkül bıraktı. Yeni imajını sosyal medyadan yayımladığı fotoğrafla gösteren oyuncunun yeni imajı kimi takipçilerinden beğeni alırken kimi takipçileri ise bu saç kesimini yakıştıramadıklarını söyledi.