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06 Ekim 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 09:30:00

Duy Beni Sefo!

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Rapçi Sefo, şarkıları gibi gecelere de hızlı bir giriş yapan Sefo, 'Duy Beni'nin başrol oyuncusu Rabia Soytürk ile Maslak'ta yakalandı.

Rapçi Sefo, şarkıları gibi gecelere de hızlı bir giriş yapan Sefo, 'Duy Beni'nin başrol oyuncusu Rabia Soytürk ile Maslak'ta yakalandı.

Dijital müzik platformlarında 'Bilmem Mi?' ve 'Isabelle' adlı şarkılarıyla listelerde zirvede yer alan rapçi Sefo, İstanbul gecelerine hızlı bir giriş yaptı. Sefo, 'Duy Beni' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Rabia Soytürk ile objektiflere yansıdı. İkili, Emirgan'da bir mekanda baş başa pizza yedi. Keyifli geçen yemek sonra ikili, Maslak'ta bir ara sokakta Sefo'nun kullandığı aracında görüldü. Soytürk, art arda patlayan flaşlar karşısında ufak çaplı bir panik yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen genç oyuncuya göre rapçi Sefo'nun oldukça sakin kalması dikkat çekti. Sefo, kendilerini görüntüleyen habercilere, "Olay yok" demekle yetindi. İkilinin arkadaş mı yoksa sevgili mi olduğu merak konusu oldu.

Etiketler : Duy Beni Sefo Rabia Soytürk Rapçi Sefo
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