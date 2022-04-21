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21 Nisan 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 15:56:00

Düğün heyecanı

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Müzisyen Mustafa Sandal'ı düğün heyecanı sardı. Nişanlısı Melis Sütşurup'la Göcek'te 10-12 Haziran'da yaklaşık 150 kişinin katılacağı düğünün hazırlıkları devam ediyor.

Müzisyen Mustafa Sandal'ı düğün heyecanı sardı. Nişanlısı Melis Sütşurup'la Göcek'te 10-12 Haziran'da yaklaşık 150 kişinin katılacağı düğünün hazırlıkları devam ediyor. Sandal, 3 gün sürecek düğünleri için bir mekanda toplantı yaptı. İki saat sonra tek başına ayrılan müzisyen, her gün ayrı bir konsepte olacak nikahıyla ilgili bilgi verdi. Sandal'ın nişanlısı Sütşurup, düğün gecesinde 3 ayrı gelinlik giymeye hazırlatıyor.

Etiketler : Düğün heyecanı Mustafa Sandal Nişanlısı Melis Sütşurup
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