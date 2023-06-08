Düğün hazırlığı

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08 Haziran 2023 Perşembe 17:13:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 17:13:00

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Oyuncu Eda Ece, önceki gün kız arkadaşlarıyla Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı.

Başrolünde yer aldığı 'Yasak Elma' dizisi altıncı sezonda final yapan oyuncu Eda Ece, önceki gün kız arkadaşlarıyla Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. 21 Haziran'da basketbolcu nişanlısı Buğrahan Tuncer ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan oyuncu, bir AVM'de son hazırlıklarını tamamlamak üzere uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Oyuncu, doğal güzelliği ve şıklığıyla da adeta göz kamaştırdı.

Etiketler : yasak elma oyuncu eda ece
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