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20 Mayıs 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 11:00:00

Düğün ertelenmedi

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NBA'de oynayan Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ebru Şahin, yeni yaşını Bağdat Caddesi'ndeki bir mekânda kutladı.

NBA'de oynayan Cedi Osman ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ebru Şahin, yeni yaşını Bağdat Caddesi'ndeki bir mekânda kutladı. Şahin'i bu mutlu gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Mekân çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şahin, "Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok mutlu oldum." dedi. Evlilik tarihi ile ilgili sorulara yanıt veren oyuncu, "Düğün ertelenmedi, yazın olacak" açıklamasını yaptı. Şahin, "Düğünün Makedonya'da olacağı doğru mu?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey, teşekkür ederim" diyerek, hızla aracına bindi.

Etiketler : Düğün ertelenmedi Cedi Osman Ebru Şahin
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