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31 Ağustos 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 17:30:00

Düğün ertelendi

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İşadamı Hacı Sabancı ile 3 Eylül cuma günü Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili'nin acısıyla sarsıldı.

İşadamı Hacı Sabancı ile 3 Eylül cuma günü Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmaya hazırlanan Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili'nin acısıyla sarsıldı. Dimili, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından ünlü çift, düğünlerini erteleme kararı aldı.

Etiketler : İşadamı Hacı Sabancı 3 Eylül cuma günü Çırağan Sarayı Nazlı Kayı Kaan Dimili
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