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03 Ekim 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 13:30:00

Düğün alışverişi

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7 Ekim'de Yasemin Şefkatli ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan İdo Tatlıses düğün alışverişine çıktı.

7 Ekim'de Yasemin Şefkatli ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan İdo Tatlıses düğün alışverişine çıktı. Şarkıcı İstinyePark'da objektiflere takıldı. Birkaç arkadaşıyla birlikte AVM'ye gelen Tatlıses, düğün öncesi son alışverişini yaptı. Habercilerin sorularını yanıtsız bırakan İdo'nun heyecanlı olduğu görüldü.

Etiketler : 7 Ekim Yasemin Şefkatli İdo Tatlıse
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