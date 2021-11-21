Dram istiyor

En son ekranlara veda eden 'Kazara Aşk' dizisinde rol alan Ümit Kantarcılar, ödüllendi. Oyuncu, Ece Erken ve Çetin Altay'ın sunuculuğunu üstlendiği Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni'de En İyi Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi oldu. Oyuncu, "Bugüne kadar birçok projenin içinde bulundum ama her karakterin yeri farklı, hepsi benim gelişimime katkı sağladı. Komedi benim kariyerimde biraz daha ağır bastı ama artık dram oynamak istiyorum. Bu sezon iyi bir dram projesi ile ekranlara gelmek istiyorum" dedi.