Dosso Dossi heyecanı

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcusu Dele Alli'nin İspanyol model sevgilisi Cindy Kimberly, Antalya'da 19-24 Aralık'ta düzenlenecek olan Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma baş manken olarak çıkacak. 24 yaşındaki Kimberly, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Instagram'dan model, Türkçe olarak "Merhaba Türkiye, hepinizi Dosso Dossi Fashion Show'un 20. yıldönümünde Antalya'da göreceğim için mutluyum. Hepinizi seviyorum" notunu yazdı. Kimberly'nin gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.