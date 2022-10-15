Doktordan Latin dans

Oyuncular Onur Tuna, Aslıhan Güner ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı, 'Hiç' filminin hazırlıkları tamamlandı. Yapım ekibi ve oyuncular önceki gün sete çıktı. Filmde 'Doç. Dr. Canan Güler Tek' karakterine hayat veren Güner'in kırmızı renk elbisesiyle Latin dansı yaptığı sahnelerden paylaşılan fotoğrafları dikkat çekti. Yapımın kadrosunda Bahar Şahin, Celil Nalçakan ve Merve Çağıran gibi isimler yer alıyor.