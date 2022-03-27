Doktor eşten tehdit mesajı

Eşi Macit Bitargil'in psikolojik baskı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı aldıran oyuncu Pelin Batu, 'tehdit' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından şikayetçi oldu. Oyuncu, dilekçesinde Bitargil'in sürekli tehdit içerikli mesajlar yazdığını belirtti. İkili, 2018 yılında Roma'da evlenmişti. ν Neslihan KESKİN