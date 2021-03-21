Doğum öncesi fotoğraf çekimi

Anne olmak için gün sayan Kuruluş Osman dizisinin Selcan Hatun'u Didem Balçın, hamilelik dönemlerinin son günlerinde kamera karşısına geçti. Oyuncu, yaşadığı duygu durumlarını anlatan bir fotoğraf çekimi serisine imza attı. Yaşadığı dönem nedeniyle sık sık duygu geçişleri yaşayan Balçın, bugünlerinde ayrı bir keyifli olduğunu söyledi.

