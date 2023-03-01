Doğum gününde sevindirecek

7 Mart'ta 42 yaşına basacak olan Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 11 ilimizi etkileyen iki depremin ardından afetzedeler için takipçilerine seslendi. Boz, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine afetzede öğrencilerin eğitimine destek vermek için Türk Eğitim Vakfı'nda (TEV) başlattığı destek kampanyasına dostlarını ve sevenlerini davet etti. Boz, "Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV'de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum" dedi.