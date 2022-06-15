Doğum günü için otel kapattı

Son olarak Sinan Akçıl ile 'Mecburum Sana' isimli şarkısında düet yapan şarkıcı Neslim Güngen'in 36. yaş günü partisi renkli görüntülere sahne oldu. 90'ların efsane isimlerinden Ayşen'in sahne aldığı gecede arkadaşları içinotelkapatan Neslim Güngen de kendi şarkılarıyla dostlarını coşturdu. Şarkıcıya, eşi İnanç Kıraç da lüks bir yat hediye etti.



Doğum günü pastasını eşi ve çocuklarıyla birlikte kesen Neslim Güngen, eşi İnanç Kıraç'ın hediye ettiği yat için kendisine sarılarak öpücük yağmuruna tuttu. Güngen'e eşi geçen yıl doğum gününde Porche marka araç hediye etmişti. Kıyafetiyle de dikkat çeken Ayşen'in performansıyla davetliler geç saatlere kadar eğlendi.