Doğum günü hediyesi Maldivler tatili

Geçtiğimiz sene Çeşme'de aşk yaşamaya başlayan basketbolcu Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkı tam gaz devam ediyor. Cleveland Cavaliers'ın ligdeki son maçı Brooklyn sonrası ünlü basketbolcu soluğu sevgilisi Ebru Şahin'in yanında aldı. Önceki gün 27 yaşına basan sevgilisi için sürpriz hazırlayan Cedi Osman, Şahin'e 4 günlük Maldivler tatili hediye etti. Ebru Şahin ile tatilden karelerini paylaşan Osman, paylaşımına "Seni kelimelerle anlatamam aşkım. Kelimeler yetmez... Sen hep gül olur mu! İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum" notunu düştü. Osman'ın sevgilisi için yaklaşık 400 bin lirayı gözden çıkardığı iddia edilirken çiftin İstanbul'a birlikte döneceği öğrenildi.

