Doğru projeyi tercih ediyor

Oyuncu Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ile birlikte önceki akşam Etiler'deki Da Mario adlı mekanda objektiflere yansıdı. Çift, arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyerek sohbet etti. Neşeli geçen gece sonu ikili, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Proje okuduğunu söyleyen Karahan, seçici olduğunu belirtti. Oyuncu, "Ben öyle her şeyi kabul edip hemen onaylama taraftarı değilim. Okuduğum senaryoya inanmam gerekiyor. Sürekli olmaktansa kendim için doğru projede olmayı tercih ediyorum" dedi.