'Tetikçinin Oğlu' dizisinde yer alan oyuncu Bahar Şahin, İstanbul'un karmaşasından uzaklaşarak arkadaşlarıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Alezzi adlı mekânda kahvaltı yapan oyuncu, işletmeci Kadir Kaykaç'la objektiflere poz verdi. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Şahin, "Doğru insanı seçemiyorum ben. O konuda çok şansızım" dedi. Tiyatro yapmak istediğini belirten oyuncu, "Bence çok zor. Dizi gibi değil, daha gerçek. O yüzden tiyatro yapmak için kendime güvenim yok" diye konuştu.