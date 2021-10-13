DM'den yürümeye tövbe etti

Fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla mahkemelik olan Mehmet Ali Erbil, 'Bir daha kimseye DM'den yürümeyeceğim' dedi. Daha önce yaptığı bir açıklamada 'Z kuşağının tuzağına düştüm' diyen Erbil, "Geçti gitti konu kapandı. Halk beni böyle kabullendi. İyi niyetimin kurbanı oldum. Bir daha DM'den yürümeyeceğim. İnsanın bazı zaafları olabiliyor" dedi.