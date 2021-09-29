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29 Eylül 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 18:30:00

Dizisi ekrana veda ediyor

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Kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Bestemsu Özdemir ve Ceyhun Mengirlioğlu gibi isimlerin yer aldığı 'İkimizin Sırrı' dizisi final kararı aldı.

Kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Bestemsu Özdemir ve Ceyhun Mengirlioğlu gibi isimlerin yer aldığı 'İkimizin Sırrı' dizisi final kararı aldı. Yapım 10. bölümde ekranlara veda edecek. Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizide çocuğuyla ayakla durmaya çalışan güçlü bir kadının hikâyesi ele alınıyordu.

Etiketler : Leyla Feray Aras Aydın Dolunay Soysert Bestemsu Özdemir İkimizin Sırrı
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