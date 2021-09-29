Dizisi ekrana veda ediyor

Kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Bestemsu Özdemir ve Ceyhun Mengirlioğlu gibi isimlerin yer aldığı 'İkimizin Sırrı' dizisi final kararı aldı. Yapım 10. bölümde ekranlara veda edecek. Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizide çocuğuyla ayakla durmaya çalışan güçlü bir kadının hikâyesi ele alınıyordu.

