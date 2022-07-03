Dizinin hem şive koçu hem de oyuncusu

Dizinin hem şive koçu hem de oyuncusu

TRT başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın yer aldığı 'Balkan Ninnisi' dizisinin kadrosuna, Makedonyalı oyuncu Erman Saban da katıldı. Saban, yapımda 'Zafer' karakterini canlandıracak. Saban, projede birlikte rol aldığı oyuncu dostlarına da şive koçluğu yapıyor. Oyuncu, doğup büyüdüğü toprakların dilini, geleneklerini, adetlerini dizinin yapım ve oyuncu ekibiyle paylaştı.