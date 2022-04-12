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12 Nisan 2022 Salı 15:47:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 15:51:00

Dizinin adı değişti

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Çağatay Ulusoy'un yer aldığı kadın başrol oyuncusu ve yayınlanacağı kanalla krizler yaşayan 'Süslü Korkuluk' dizisi sıkıntılı süreçleri atlattı.

Çağatay Ulusoy'un yer aldığı kadın başrol oyuncusu ve yayınlanacağı kanalla krizler yaşayan 'Süslü Korkuluk' dizisi sıkıntılı süreçleri atlattı. Bir türlü dikiş tutturamayan yapımın adı değişti. Setten gelen bir fotoğrafta klaket üstünde yazan ismin 'Terzi' olduğu görüldü. 'Süslü Korkuluk' artık hayatına 'Terzi' olarak devam edecek. Ulusoy dizide bir moda tasarımcısı karakterine hayat verecek.

Etiketler : Dizinin adı değişti Çağatay Ulusoy Süslü Korkuluk
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