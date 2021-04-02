Diziler mizahın matematiğini bozdu

'Akrep' dizisinde oynayan Demet Akbağ, dizi sektöründe başarılı işlere imza atıldığını ancak durum komedisinde ileriye gidemediklerini söyledi. Episode dergisine konuşan Akbağ, örnek olarak 'Bir Demet Tiyatro'yu göstererek "Ekranda durum komedisinin en iyi örneklerinden biriydi. Maalesef uzun dizi süreleri, mizahın matematiğini bozdu. Tiyatro sahnesi üzerinde "mış gibi yaptığımızı" seyircinin bilerek izlediği önemli bir işti" dedi.

