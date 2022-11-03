VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Togg'un direksiyonunda!
Alman hükümeti İran'daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı
Scholz'dan Balkan ülkelerinin işbirliği çabalarına ilişkin memnuniyet mesajı
Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama: Bu bir FETÖ roman, bu dosya açılacak
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a suikast girişimi düzenlendi!
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon lirayı aştı
TFF Başkanı Büyükekşi: Oyunun kalitesini hakemler üzerinden okumamak gerekir
Almanya nereye koşuyor?
Türkiye yüzyılından Afrika yüzyılına
Bodrum'da yıl sonu bir buçuk milyon ziyaretçiye ulaşmak hedefleniyor
Kiev'de günlük yaşam
TSB'den sahte poliçe uyarısı: e-Devletten sorgulayın
Rusya'dan Türkiye'ye açıklaması: Karardan memnunuz
diziler arası atışma!
Direnle sahneye çıktım
‘Hep Yek' geri geldi
Armut dibine düştü
Halil Falyalı'nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el konuldu
Bakan Bozdağ'dan referandum açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı
İbrahim Kalın tahıl koridorunun detaylarını açıkladı: 3-4 gün çaba sarf edildi
Türkiye'nin sahadaki en iyi füzesi... İlk imzalar atıldı....
Türkiye'den ABD'ye mesaj: Tek çözüm F-16 değil
Pençe'de sona yaklaşıldı!
03 Kasım 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 15:00:00

diziler arası atışma!

ABONE OL

'Yasak Elma'da iki dizisine 'replik' göndermesi yapılan Oktay Kaynarca, güldüren sahne için "Senarist ve yapımcı arkadaşımız. Demek ki bizi seyrediyorlar" dedi.

'Yasak Elma'da iki dizisine 'replik' göndermesi yapılan Oktay Kaynarca, güldüren sahne için "Senarist ve yapımcı arkadaşımız. Demek ki bizi seyrediyorlar" dedi.

Başrollerini Biran Damla Yılmaz, Eda Ece ve Şevval Sam'ın paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinin bir sahnesinde 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine gönderme yapıldı. Sosyal medyada gündem olan sahneye Oktay Kaynarca'dan cevap gecikmedi. Dizide Yıldız (Eda Ece) eski eşi Doğan'a (Murat Aygen) "Düştüysek kalkmasını da biliriz evelallah... Annemin izlediği dizilerden öğreniyorum bu replikleri... " diyor. Doğan da "Böyle diziler mi var?" diye sorunca Yıldız "Var tabii... Ben dünyaya eşkıya olmaya gelmişim ama bu yalıya sığmazam mesela... Dizilerin adı..." yanıtını verdi. Oktay Kaynarca ise replikler karşısında "Dizinin yapımcısı da, senaristi de arkadaşımız... Kendi aralarında eğlenmişler. Biz de onların kendi aralarında eğlenmelerine güldük. Ne güzel... Demek ki bizi seyrediyorlar" yorumunu yaptı.

Etiketler : diziler arası atışma Yasak Elma Oktay Kaynarca
"Ersay Üner Cover"ı

"Ersay Üner Cover"ı

40 bin kişiye görsel şov

40 bin kişiye görsel şov
Tek rakibi Eddie Murphy

Tek rakibi Eddie Murphy
‘Biz eski arkadaşız'

‘Biz eski arkadaşız'
Şarkılar hep bir ağızdan

Şarkılar hep bir ağızdan
Yoğun ilgi

Yoğun ilgi
Daha nice yüzyıllara

Daha nice yüzyıllara
Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı

Yetmiş kişi üç ay klip için çalıştı
Kırmızı şıklık

Kırmızı şıklık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX