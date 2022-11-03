diziler arası atışma!

'Yasak Elma'da iki dizisine 'replik' göndermesi yapılan Oktay Kaynarca, güldüren sahne için "Senarist ve yapımcı arkadaşımız. Demek ki bizi seyrediyorlar" dedi.

Başrollerini Biran Damla Yılmaz, Eda Ece ve Şevval Sam'ın paylaştığı 'Yasak Elma' dizisinin bir sahnesinde 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisine gönderme yapıldı. Sosyal medyada gündem olan sahneye Oktay Kaynarca'dan cevap gecikmedi. Dizide Yıldız (Eda Ece) eski eşi Doğan'a (Murat Aygen) "Düştüysek kalkmasını da biliriz evelallah... Annemin izlediği dizilerden öğreniyorum bu replikleri... " diyor. Doğan da "Böyle diziler mi var?" diye sorunca Yıldız "Var tabii... Ben dünyaya eşkıya olmaya gelmişim ama bu yalıya sığmazam mesela... Dizilerin adı..." yanıtını verdi. Oktay Kaynarca ise replikler karşısında "Dizinin yapımcısı da, senaristi de arkadaşımız... Kendi aralarında eğlenmişler. Biz de onların kendi aralarında eğlenmelerine güldük. Ne güzel... Demek ki bizi seyrediyorlar" yorumunu yaptı.