Dizi için sakallar gitti

'Your Honor' dizisinden uyarlanan, başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in yer aldığı 'Hakim' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan oyuncu Yurdaer Okur, yapıma son dakika dahil oldu. Dizide mafya liderini canlandıracak olan oyuncu, yeni imajı için uzun saç ve sakallarına veda etti. Okur, sete çıkarak kamera karşısına geçti.