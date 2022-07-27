Dizi için Antep kültürü dersi aldılar

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer alacağı 'Yalı Çapkını' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği yapıma Emre Altuğ dahil oldu. Altuğ, proje de 'Orhan' karakterini oynayacak. Dizi için oyuncular Antep yöresine ait gelenek, görenek ve davranış kalıplarıyla ilgili özel dersler aldı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturacağı dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde Antep'te başlayacak.





