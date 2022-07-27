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27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:30:00

Dizi için Antep kültürü dersi aldılar

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Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer alacağı 'Yalı Çapkını' dizisinin hazırlıkları tamamlandı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer alacağı 'Yalı Çapkını' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği yapıma Emre Altuğ dahil oldu. Altuğ, proje de 'Orhan' karakterini oynayacak. Dizi için oyuncular Antep yöresine ait gelenek, görenek ve davranış kalıplarıyla ilgili özel dersler aldı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturacağı dizinin çekimleri önümüzdeki günlerde Antep'te başlayacak.


Etiketler : Dizi için Antep kültürü dersi Oyuncu Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını
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