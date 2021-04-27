27 Nisan 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 10:30:00
Dizi bitti arkadaşlık bitti
Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrol oynadıkları 'Hercai' dizisi önceki gün final yaptı.
Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrol oynadıkları 'Hercai' dizisi önceki gün final yaptı. Akın Akınözü'nün sette huzursuzluk çıkardığı iddialarının ardından Şahin, rol arkadaşını takipten çıkardı. Yayımlanan final bölümünden sonra Akın Akınözü de Şahin'in bu hamlesini karşılıksız bırakmadı ve arkadaş listesinden sildi.