Dizi bitti arkadaşlık bitti

Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrol oynadıkları 'Hercai' dizisi önceki gün final yaptı. Akın Akınözü'nün sette huzursuzluk çıkardığı iddialarının ardından Şahin, rol arkadaşını takipten çıkardı. Yayımlanan final bölümünden sonra Akın Akınözü de Şahin'in bu hamlesini karşılıksız bırakmadı ve arkadaş listesinden sildi.

